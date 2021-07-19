ذبح 10 عجول بالتعاون مع الأورمان خلال عيد الأضحى بالقليوبية

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن الجمعية ستقوم بذبح 10 عجول بلدي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة القليوبية، في إطار اهتمام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالأسر الفقيرة والأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك.

لحوم أضاحي الأورمان تصل للأسر الأكثر احتياجا في عيد الأضحي بالقليوبية

وأشار مدير عام جمعية الأورمان بأن عملية التوزيع ستشمل مراكز ومدن المحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

كما أوضح «شعبان»، أن الجمعية أطلقت مشروع صك الأضحية من الأورمان سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية للمساهمة في إدخال الفرحة على المضحي والتأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وتفعيل المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.

محافظ القليوبية يوجه التهنئة بمناسبة عيد الأضحي لمواطني المحافظة

ومن جانبه، يتقدم محافظ القليوبية بأسمى آيات التهنئة القلبية لجميع أهالي وأبناء محافظة القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.