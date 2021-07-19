التخطيط: الحكومة اتخذت 541 إجراء للسيطرة على كورونا

كثفت الحكومة خلال الفترة الماضية عن جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغ عددها 541 إجراءً للسيطرة على كورونا.

قرارات الحكومة

وتأتي قرارات الحكومة في إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، حيث نشر الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي، يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير مسبوقة، وتستعرض «الوطن» أهم الإجراءات، كالآتي:

غلق المحال التجارية

تم إعلان غلق جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والسينمات والمولات من الساعة 9 مساءً،و حظر إقامة أي اجتماعات أو احتفالات أو فعاليات أو حفلات في النوادي والمطاعم والفنادق.

إقامة صلاة العيد

السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تكثيف الحملات على المنشآت المختلفة، كالمولات والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تطبيق الغرامات على المخالفين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم غلق المنشأة على الفور

وكان من أهم القرارات والإجراءات أيضا، التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا انتهاء العام الدراسي الحالي 2020\2021 لسنوات النقل عقب امتحانات شهر إبريل، أي أن امتحانات إبريل كانت آخر امتحانات يجريها طلاب رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

وانتهت امتحانات إبريل يوم 28، وبدأت إجازة نهاية العام لهؤلاء الطلاب يوم 29 من الشهر نفسه، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، حيث استكمل العام الدراسي لهم كما هو، وعقدت امتحاناتهم في الوقت الذي أعلنته الوزارة سلفا.