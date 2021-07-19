دعاء يوم عرفة لغير الحاج.. يُعتق فيه العباد من النار

يعد يوم عرفة من الأيام التي تُرفع فيها الذنوب، لذا يكثر المسلمون من الدعاء في هذا اليوم، وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على الموقع الإلكتروني فضل دعاء يوم عرفة لغير الحاج.

وقالت الدار، إن الله يعتق في هذا اليوم رقاب العباد من النار، ويغفر لهم الذنوب جميعًا، حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلّم «ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا أوأمةً من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة». وقال «ما رُئِي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أحقَر ولا أغيظ منه يومَ عرفة، وما ذاك إلَّا لِما يرى مِن تَنزّل الرحمةِ، وتجاوز اللهِ عنِ الذُنوبِ العِظام».

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه ذُكر على النبى صلى الله عليه وسلم قواه «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير»، ولذلك يحرص كثير من المسلمين على ترديد هذا الدعاء.

فضل الدعاء يوم عرفة لغير الحاج عظيم، فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب فى السنة الآتية. كما ورد أن صيام يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر السنة اللى قبله والسنة التى بعده.

أوقات مستحبة للدعاء يوم عرفة لغير الحاج

وذكرت دار الإفتاء، أنه يُستحب لغير الحاج الدعاء يوم عرفة ، ويُستحب فيه الإكثار من الذكر والتكبير والعمل الطيب، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ الدعاء دعاء يومِ عرفةَ».

صيام يوم عرفة لغير الحاج

وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عرفة؛ فروي عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ».

وقالت دار الإفتاء عن فضل الدعاء يوم عرفة لغير الحاج إنه من أفضل الأيام؛ وروى حديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».