أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية.. أبو العباس وسيدي بشر

يبحث السكندريون عن أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الإسكندرية، والتي تضم قرابة 1000 مسجد دون الزوايا والتي تم إقرارها مسبقاً لأداء صلاة الجمعة منذ إعادة فتح المساجد العام الماضي بعد غلق دام لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأوقاف تحدد أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية

ووفقاً لمديرية أوقاف الإسكندرية، فإن صلاة عيد الأضحى 2021 سوف تقام بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية، كما تم التنبيه على فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق، وتبلغ مدة التكبير 7 دقائق، وفيما يخص خطبة عيد الأضحى 2021 لا تتجاوز 10 دقائق، مع غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وعدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.

أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية

وتستعرض «الوطن»، أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مجمع المساجد بمنطقة بحري والذي يأتي على رأسها مسجد المرسي أبو العباس الذي يعد أحد معالم المدينة الساحلية من الناحية الدينية الإسلامية.

وبالقرب من منطقة بحري يتواجد مسجد «المصطفى»، الذي يقع في أهم مناطق الإسكندرية وأكثرها حيوية ألا وهي منطقة محطة الرمل، ثم مسجد القائد إبراهيم، ومسجد أم المؤمنين في منطقة زيزينيا.

ومن وسط الإسكندرية إلى شرقها، حيث مسجدي سيدي جابر وسيدي بشر، وبالقرب منها يتواجد مسجد شرق المدينة وهي المنطقة التي تشهد كرنفالات عديدة ومظاهر احتفالية مميزة.

فيما تبرز مساجد أخرى بمناطق ذات كثافة سكنية عالية، أهمها مسجد «الزهراء» في منطقة السيوف، فيما يبرز مسجد «ابن كثير» في منطقة فليمنج، ومسجد «النور» في منطقة العجمي.