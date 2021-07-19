تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة بالإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى 

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، بدأت تنفيذ خطة العمل لتطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة وأماكن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك، وبدأت الفرق التابعة لإدارة مكافحات ناقلات الأمراض بتطهير تلك الأماكن بهدف مكافحة البعوض والذباب والقوارض بها ومنع انتشارها وتكاثرها.

تعقيم وتطهير 4 ميادين كبرى بالإسكندرية قبل عيد الأضحى

وأضاف «السقعان»، في بيان، مساء اليوم، أنه تم تطهير 4 ميادين كبرى، وقلعة قايتباي، وميدان المساجد بمنطقة بحري، كما تم تطهير حدائق الشلالات وميدان محطة مصر بما يتصل به من شوارع وحوارى وأزقة، وستقوم الفرق في الأيام التالية بتطهير حدائق المنشية ومنطقة جرين بلازا وحدائق المعمورة والمنتزة وأنطونيادس والنزهة وعمود السواري، وعدد من المنتزهات والأماكن المفتوحة، كما سيتم تطهير المجزر الألي بزاوية عبد القادر والسلخانة بأبي قير، لافتًا إلى أنه يتم رش تلك الأماكن، خاصة المياه الراكدة وتجمعات القمامة بمبيدات صحية آمنة على الإنسان.

تكليف لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل وطوال أيام عيد الأضحى

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التنفيذيين ورؤساء الأحياء، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، أو نقل العدوى بين المواطنين.