تراجع أسعار النفط في بداية الأسبوع الجديد بالعالم

شهدت أسعار النفط في بداية الأسبوع، تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ وذلك بعد اتفاق تجمع «أوبك بلس» للدول النفطية على زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من شهر اغسطس المقبل وخلال العام الجديد 2022، وتسوية النزاع الداخلي بين الدول الأعضاء والذي منع التجمع مع التعهد باستئناف ضخ ملايين البراميل من النفط الخام والتي كان التجمع قد سبق وأوقف ضخها في الأسواق في أبريل من العام الماضي عند انهيار أسعار النفط الخام في أثناء جائحة فيروس كورونا.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط بسبب تراجع سعري خامي برنت القياسي للنفط العالمي وغرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 9.0%.

أسعار النفط عالميا

وتراجع أسعار النفط فى الو الوقت الذي وافقت فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والبلدان الحليفة ضمن تجمع أوبك بلس على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارًا من اول الشهر المقبل، وحتى عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل خفضه في أبريل من العام الماضي.

اتفاق أوبك

ورفع اتفاق «أوبك بلس» مستوى الأساس لإنتاج كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت وروسيا وهو ما يتيح لهذه الدول زيادة إنتاجها بكميات أكبر من الإنتاج الحالي.

وشهدت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعًا في أعداد المصابين بالعديد من مناطق العالم يهدد بتعثر التعافي الحالي في الطلب على النفط بحسب البيانات التي تمّ نشرها على المواقع الإعلامية.

وتراجع أسعار النفط اليوم الاثنين أدى إلى تراجع سعر خام برنت اليوم بنسبة,90% إلى 95,72 دولار للبرميل تسليم اول سبتمبر المقبل في تعاملات اليوم ببورصة آي.سي.إي للعقود الآجلة بأوروبا، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 71.14 دولار للبرميل تسليم شهر أغسطس المقبل.