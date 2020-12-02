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محمود مسلم

تراجع أسعار النفط بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية

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(وكالات)
12:28 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
تراجع أسعار النفط بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية

تراجع أسعار النفط بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح ضد مرض كورونا المستجد.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من تعاملات اليوم، بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية وحالة التخبط في الأسواق، بعدما أرجأت مجموعة "أوبك+" اجتماعا رسميا لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت جرينتش "09:43 بتوقيت القاهرة"، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 47.34 دولار للبرميل، فيما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 44.41 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما أشارت توقعات المحللين سابقا إلى انخفاض مقداره 2.4 مليون برميل.

وقال محللون من "إيه إن زد" في مذكرة، اليوم، إن "الفائض في السوق قد يتراوح بين 1.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل، ما لم تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج".

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