تفاصيل «جولات نص الليل» لوزير الطيران المدني.. ليفاجئ العاملين

فوجئ العاملون بقطاع الطيران المدني، خاصة بمباني الركاب، بوجود الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني بينهم، خلال ساعة متأخرة من فجر أمس وأول أمس، «الوطن»، تنشر خلال التقرير التالى، أبرز تفاصيل جولات «نص الليل» لوزير الطيران المدني، والبداية بلقاء مديرى محطات مصر للطيران الجدد بالخارج وهي كالتالي:

1 - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بقاعة كمال علوي بمبنى شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بمطار القاهرة، بمديرى المكاتب والمحطات الخارجية لمصر للطيران والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات الذين تم اختيارهم بحركة العمل بالمكاتب الخارجية لمصر للطيران هذا العام، وذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران، مؤكدًا على دورهم الكبير فى المساهمة فى تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح في عملهم الجديد من خلال قيامهم بمهامهم على أكمل وجه بما يرسخ الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة فى ضوء التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة القطاعات وعلى مختلف الأصعدة.

منار: ترسيخ الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة

2 - ناقش الوزير مع العاملين كيفية تحقيق التنشيط والترويج لمبيعات الشركة الوطنية وتعظيم العائد، وبخاصة داخل القارة الأفريقية، في ضوء تأثير تداعيات فيروس كورونا على حركة السفر العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل عودة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

جولة تفقدية موسعة لوزير الطيران المدنى بمبني الركاب 2 و3 بالمطار

3 - قام الطيار محمد منار، بزيارة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب رقم 2 ورقم 3، بمطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات المتكامل للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران «IOCC»، لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظام تشغيل الرحلات، وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي يشهدها المطار الفترة الحالية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، رافقه خلال الجولة باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

4 - تابع الوزير موقف تشغيل الرحلات، وتأكد من أنها تسير بشكل طبيعي ومنتظم، خاصة تشغيل الرحلات الداخلية والتى تشهد كثافة فى التشغيل هذه الفترة، كما تفقد كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات رجال الأعمال ومواقف انتظار السيارات.

5 - تأكد الوزير خلال الجولة من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المطار، وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر في صالات السفر والوصول .

منار: تنسيق مستمر وفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كل العقبات

6 - أشاد الوزير بالتنسيق المستمر والفعال، بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كافة العقبات أمام الركاب وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات السفر والوصول، كما توجه بالشكر لجميع العاملين للجهد الكبير الذى يبذلونه فى ظل الظروف الحالية لإستعادة الحركة الجوية، إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد صناعة النقل الجوي العالمي كثافة فى التشغيل بعد تخفيف بعض البلاد للقيود المشددة التى إتخذتها لمواجهة الفيروس خاصة بعد توفير لقاحات فيروس كورونا.

7 - تفقد الطيار منتصر مناع ، نائب وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء جميع المسافرين ومرتادى المطار، والإطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

متابعة الإجراءات المقدمة وقياس مستوى الخدمات

8 - تأتي هذه الجولات المستمرة للوزير ونائبه، لمتابعة الإجراءات المقدمة وقياس مستوى الخدمات في ظل زيادة الحركة الجوية داخل المطارات المصرية خلال هذه الفترة.