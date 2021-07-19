هل مصليات السيدات مفتوحة في عيد الأضحى؟.. الأوقاف تجيب

قال الدكتور عبدالله حسان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن اللجنة العليا التي شكلها وزير الأوقاف للإشراف على صلاة عيد الأضحى دورها متابعة الإعداد الجيد والمتقن للصلاة من حيث التجهيز لنظافة المساجد والتعقيم المستمر عقب كل صلاة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية.

وأضاف حسان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، اليوم الإثنين، أن المساجد الكبرى التي تشهد صلاة الجمعة هي نفسها التي ستشهد صلاة العيد حرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي، مشددًا على عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف: «نناشد المواطنين بأن يتوضوا في منازلهم، لأن دورات المياه مازالت مغلقة طبقا لقرار مجلس الوزراء، مع ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد واصطحاب المصلي ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي تحقيقا للتباعد».

وأردف الدكتور عبدالله حسان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المساجد ستفتح قبل الصلاة بنحو 10 دقائق، مناشدا المواطنين بعدم التزاحم قبل الدخول أو أثناء الدخول، ولن تزيد الخطبة على 10 دقائق، كما أن مصليات السيدات لن تفتح إلا تحت إشراف واعظة معتمدة.

ولفت عبدالله حسان، إلى جواز أداء صلاة العيد في المسجد تحقيقا للتباعد الاجتماعي، رغم أنه فرض كفاية، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجانا ترفع تقارير مستمرة للجنة الإشراف المركزية على مدار الساعة.