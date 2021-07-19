رامز جلال يدعو لـ ياسمين عبد العزيز: «ربنا يشفيكي وتقومي لولادك»

طالب الفنان رامز جلال جمهوره بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها الرعاية المركزة، إثر تعرضها لأزمة صحية.

وكتب «رامز» عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «اللهم بحق هذا اليوم الكريم اشف ياسمين عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقماً.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم أمين».

آخر أخبار الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وأجرت ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، ما استلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

ونُقلت ياسمين عبد العزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكتب زوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

رسالة العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن أمس عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بأزمة صحية، عبر حسابه على فيس بوك قائلا «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك، إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله، عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».