«القابضة للمياه»: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فوري في العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات «فوري» طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود 575، وذلك تسهيلًا على المواطنين وحفاظًا على استمرار الخدمة المقدمة لهم ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.

تطبيق قراءتي لإبلاغ قراءات العدادات

وكانت الشركة قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية خلال العام الماضى، منها تطبيق قرائتى لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق 125 لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات في منطقة العميل، والبواية التجارية الإلكترونية.

كيفيه استخدام وتشغيل عدادات المياه مسبقة الدفع

وحددت الشركه القابضه لمياة الشرب والصرف الصحي 9 خطوات يجب أن يتبعها المشترك للتعامل مع عداد المياة مسبق الدفع وهي كالتالي:

- في حالة وجود ماتور مياه كهربائي يجب تركيب عداد المياه بمكان يبعد 3 أمتار على الأقل من الماتور لعدم التأثير على قراءة العداد.

- ضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد واضغط على كلمة read.

- قبل التوجه لمركز الشحن بفروع الشركة تأكد من ظهور كلمة مقبول قبل التوجه لمركز الشحن.

- إذا كنت ترغب في معرفة الرصيد قم بوضع الكارت في المكان المخصص ثم الضغط على read 3 مرات متتالية.

- عند قرب انتهاء رصيد العداد ستلاحظ أنه يعطي إنذارًا بخفض ضغط المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة ضغط المياه مرة أخرى والتوجه إلى مركز لشحن الكارت.انتهاء رصيد كارت عداد المياه.

- إذا انتهى الرصيد بعد الساعة 1 ظهرًا سوف تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم العمل المقبل.

- إذا انتهى رصيد العداد أيام الجمعة والعطلات الرسمية سوف تستمر الخدمة بحث تكون متاحة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم العمل القادم.محاولة فتح العداد تؤدي لانقطاع المياه وتعرضك للغرامة المالية.

- حافظ على كارت المياه الخاص بك من عوامل الحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي حتى لا يؤدي ذلك للتلف.

تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال 3 سنوات

وضعت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.