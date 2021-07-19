ضبط أدوية مهربة بـ750 ألف جنيه بطنطا داخل مخزن غير مرخص بالغربية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد ابوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الأمنية والرقابية، حملة لضبط الأماكن غير المرخصة لتخزين الأدوية.

أسفرت الحملة، عن ضبط مخزن غير مرخص لتخزين الأدوية بدائرة قسم تانى طنطا، يحتوي على أدوية مدرجة بالجدول الأول والتانى من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بعدد 336 وحدة أدوية مهربة وغير مسجلة بعدد 930 وحدة أدوية تأمين صحى وأدوية مسجلة بعدد 1200 وحده وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 750 ألف جنيه تقريبا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح صحفي، اليوم، أنه وجه إلى تنظيم حملات تفتيشية مكبرة على الصيدليات ومكاتب مستحضرات التجميل وأماكن تخزين الأدوية غير المرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبتعليمات هيئة الرقابة الإدارية لضبط سوق الدواء وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالجودة اللائقة بالمواطن خلال أيام عيد الأضحي.

وشنت مديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة، في وقت سابق، حملة موسعة لضبط الشارع الطبي الخاص وتحرير محاضر وغلق للمخالفين، وضمت الحملة الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي، والدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر إثبات حالة لمنشآت طبية خاصة مخالفة وبدون تراخيص، وتم غلق 3 مستشفيات مخالفة و11 معمل تحاليل و5 مراكز أسنان وعلاج طبيعي و11 عيادة خاصة.