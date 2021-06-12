«صحة الغربية» تغلق 22 عيادة خاصة ومعمل تحاليل و5 مراكز و3 مستشفيات

شنت مديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة، حملة موسعة لضبط الشارع الطبي الخاص وتحرير محاضر وغلق للمخالفين، وضمت الحملة الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي، والدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر إثبات حالة لمنشآت طبية خاصة مخالفة وبدون تراخيص، وتم غلق 3 مستشفيات مخالفة و11 معمل تحاليل و5 مراكز أسنان وعلاج طبيعي و11 عيادة خاصة.

نفذت لجنة بمديرية الصحة بالغربية، القرارات التي أصدرها الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بالمرور على المستشفيات الخاصة والعيادات التي لا تطبق اللائحة المعمول بها طبقًا لقرار الترخيص الصادر لها، حيث تم إغلاق وتشميع العناية المركزة والعمليات بأحد المستشفيات الشهيرة بطنطا؛ لوجود مخالفات بهما، ومخالفتهما للاشتراطات الصحية، ونقص التجهيزات ووجود عمالة غير مؤهلة، فضلًا عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والجودة.

جاء ذلك بناء على ما عُرض على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والخاص بتشكيل لجنة للمرور على أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، وتقرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حامد محمود مدير العلاج الحر، وعضوية الدكتور بيشوي سامي والدكتورة شيماء الشيخ بشأن المرور على المستشفى لمراجعة اشتراطات الترخيص ومتابعة الإجراءات القانونية التي تمت حيال المخالفات.

كما تم ضبط مخزن غير مرخص لتخزين الأدوية وتم ضبط 4130 علبة أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، و2069 علبة أدوية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، و167 ألفًا و842 علبة أدوية مسجلة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.