رحلات الطيران الأسبوعية من مطار بورسعيد.. المواعيد والأسعار

يعد تشغيل مطار بورسعيد حلم يراود أهالى بورسعيد منذ سنوات طويلة نظرا لتحقيقه عائد اقتصادي فضلا عن تحقيق مطلب أبناء المحافظة بتخصيص رحلات طيران داخلية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

رحلات طيران أسبوعية من مطار بورسعيد

وقال «جورج بوليس»، رئيس مجلس إدارة شركة «تى شوري تورز»، المسؤولة عن تشغيل مطار بورسعيد إن المطار يشهد وصول ومغادرة 12 رحلة أسبوعية من مرسى علم وطابا وشرم الشيخ والقاهرة، لافتا إلى أن الطائرة «داش»، تستوعب 50 راكبا لشرم الشيخ ومرسى علم بينما طائرة من «crg»، تستوعب 88 راكبا، وأوضح أنه تم التنسيق مع شركة خدمات البترول لتوفير هذه الطائرات، مؤكدا أن رحلات مطار بورسعيد مستمرة خلال فصل الصيف وسيقل عددها إلى 3 أو 4 رحلات فى فصل الشتاء مع توفير خطوط طيران للأقصر وأسوان وسوهاج خاصة فى الشتاء.

تعرف على أسعار تذاكر رحلات الطيران من مطار بورسعيد

وأكد «جورج بوليس»، أن الرحلات غير هادفة للربح في البداية، لتنشيط الرحلات إلى مطار بورسعيد من خلال تذاكر ذهاب وعودة، أسعارها كما يلي:

سعر تذكرة القاهرة من مطار بورسعيد 290 جنيها

سعر تذكرة شرم الشيخ من مطار بورسعيد 2000 جنيه

سعر تذكرة مرسى علم من مطار بورسعيد 2900 جنيه

سعر تذكرة طابا من مطار بورسعيد 2600 جنيه

كما يوجد سعر تذكرة ألبانيا من مطار بورسعيد 10.490 جنيه وتشمل الإقامة 8 أيام فى فندق 4 نجوم والإنتقالات.

وأشار «بولس»، إلى توفير رحلات داخل مصر شاملة الطيران والإقامة عدة أيام فى إحدى الفنادق ومع توفير رحلات عمرة وحج بالطيران يوميا سيتم الإعلان عنها، بعد أن تعلن السعودية فتح أبوابها للرحلات وبتعليمات من وزارة السياحة.

كما أعلن عن تنظيم رحلات يومية لألبانيا مع تقديم الفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية دعم لجذب السائحين من ألبانيا إلى بورسعيد، ويمكن تخصيص طائرات من مطار الغردقة والمحافظات الساحلية إلى مطار بورسعيد لقضاء يوم والعودة من بورسعيد للتعرف على معالم المحافظة وسط دعم وأسعار تنافسية من الأسواق التجارية والفنادق والمطاعم.

مهرجان شهرى لتنشيط السياحة ورحلات من مطار بورسعيد

واقترح «جورج» تدشين مهرجان شهرى لتنشيط السياحة والرحلات من مطار بورسعيد لعدة أيام تقدم فيه خصومات للزائرين داخل مصر وخارجها مع وجود مطرب يحيي أيام المهرجان، معلنا حرصه على تنشيط شركات السياحة ببورسعيد وسيقدم لهم عروض بأسعار طيران ورحلات مميزة للعمل على دعم شركات السياحة وتنشيطها من مطار بورسعيد بنسبة تصل الى 10% .