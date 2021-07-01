تيسير رحلات طيران من إمارة الشارقة إلى مطار شرم الشيخ لدولي

قال الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن الشركة العربية للطيران ستقوم بتيسير رحلات طيران من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى شرم الشيخ، ضمن جدول رحلات الشركة «الإمارات - شرم الشيخ».

وصول رحلات الطيران القادمة من البحرين لمطار شرم الشيخ

وأشار مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، في بيان، اليوم، إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل أمس أولى رحلات الطيران القادمة من البحرين، ومن المقرر أن يجري تسيير رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

وأكد مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبال الركاب بالورود، وأوضح أنه جرى تقديم فريق كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

تطبيق كافة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة وزارة الصحة

على جانب أخر أعلنت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي، أنه يجرى تطبيق كافة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة وزارة الصحة والخاصة بالسائحين القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، دول «الهند، وبنجلاديش، وباكستان، وبوتان، وميانمار، ونيبال، وفيتنام، وسريلانكا، والبرازيل، و أمريكا اللاتينية»، من خلال مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يجرى إجراء تحليل ID Now Covid-19، وفي حال إيجابية النتيجة، يتم إجراء PCR بالمطار، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يجري تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الخاص هذا الشأن.

أما بخصوص القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول الغير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوم السابقة، يجرى مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، و تحتوي على QR Code، وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يجري اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين «فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك»، أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.