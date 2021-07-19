بعد فترة ركود.. «العيدية» أمل تجار الذهب في انتعاش المبيعات

يراهن تجار الذهب على «عيدية» عيد الأضحى المبارك لتنشيط مبيعاتهم التي تعاني من الركود، لأسباب عديدة منها شراء الأضاحي والسفر للمصايف.

وتوقع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، تزايد المبيعات بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، وذكر لـ«الوطن»، أن التراجع في أسعار المعدن النفيس يشجع على التفاؤل لدى التجار والمواطنين على حد سواء، حيث تنشط مبيعات التجار بصفة عامة، ويتحفز المواطنين للشراء.

كما توقع سكرتير الشعبة، أن يكون هناك تذبذبًا في سعر الذهب خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن مبيعات عيد الأضحى ستتسم بالاستقرار بسبب أسعار الذهب الحالية.

وذكر أن أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع تقريبًا، مدعومة في ذلك بقوة الدولار الذي فضلة المستثمرون كملاذ آمن وسط مخاوف من انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورنا، والتي قد تثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية من 0.4 % إلى 1804.60 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 %إلى 1804.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتأثرت المعادن النفيسة بتراجع الذهب، مثل الفضة التي تراجعت بنسبة 1.1% إلى 25.37 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 1093.40 دولار.

من جهته قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن عيد الأضحى من المواسم المهمة التي يتم التحضير لها هذه الفترة، من حيث تصميم أشكال وأوزان جديدة لجذب العملاء.

وأشار إلى أن المواطنين يعانون في عيد الأضحى من العام الجاري من زيادة الأعباء المعيشية، بسبب امتحانات الثانوية العامة والدروس الخصوصية والسفر للمصايف وتفضيل شراء الأضاحي، ما أدى إلى تراجع كبير في شراء الذهب.

وذكر «واصف» أن عيد الأضحى يعد أحد المواسم الأساسية التي تشهد نشاطًا في سوق الذهب، ورغم تراجع الأسعار بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية في السوق المحلية مدفوعة بتراجع الأسعار العالمية، إلا أن هناك ركودًا في حركة البيع حاليًا.