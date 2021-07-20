6 فتيات «تيك توك» خلف القضبان في العيد.. من «السوشيال» إلى «الزنزانة»

كن يحتفلن في مثل هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعي بطرقهن الخاصة، إلا أن الحال تبدل الآن، بعدما أثارت مقاطع الفيديو الخاصة بهن غضب فئة كبيرة من المجتمع، ما أدى إلى تقديم بلاغات فيهن، وفي خلال ما يقرب من عام واحد، ألقت أجهزة الأمن القبض على العديد من «فتيات التيك توك» كان أشهرهن الفتيات الست «مودة الأدهم، وشيري هانم وابنتها زمردة، وهدير الهادي، وحنين حسام، وموكا حجازي»، تم تقديمهن للمحاكمة في قضايا مختلفة، وصدر ضد خمسة منهن أحكام، بينما تنتظر الفتاة السادسة «موكا حجازي»، مصير صديقاتها.

العيد الأول لـ«حنين وموكا» في الحبس

لم يكن هذا العيد هو الأول لأربعة من هؤلاء الفتيات داخل الحبس، حيث تقضي كل من مودة الأدهم وشيري هانم وزمردة ابنتها وهدير الهادي عيدهن الثالث داخل الحبس، بينما انضم لهن في هذا العيد كلا من حنين حسام، ومكا حجازي التي مازالت قضيتها قيد التحقيق.

عقوبات الفتيات الخمس

ألقى القضاء كلمته ضد 5 من الفتيات الست، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، منتصف الشهر الماضي، حكمها بالحبس لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من «شريفة رفعت» المعروفة إعلاميًا باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام» المعروفة إعلاميًا باسم «زمردة»، وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

وبعد أيام قليلة من الحكم على «شيري هانم وزمردة»، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة كل من حنين حسام بالحبس 10 سنوات، ومودة الأدهم 6 سنوات، مع غرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية اتهامهما بالإتجار في البشر.

وفي أبريل الماضي، كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد أيدت حكمها بالحبس لمدة سنتين للفتاة هدير الهادي، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفجور، بينما ما زالت الدعوى المقدمة ضد الفتاة السادسة موكا حجازي قيد التحقيق.