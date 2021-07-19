دعاء ذبح الأضحية.. اللهم منك وإليك

يحتفل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم الثلاثاء، بعيد الاضحى المبارك، والذي يسمى في الشريعة الإسلامية بيوم النحر، ويحرص العديد من المسلمين المقتدرين على ذبح الأضحية، وترديد دعاء ذبح الأضحية، اقتداءا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نص دعاء ذبح الأضحية

وبحسب دار الافتاء المصرية فأن دعاء ذبح الأضحية، يسن أن يدعو المضحي فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".

جاء ذلك في رد لدار الافتاء حول سؤال: "هل هناك دعاء عند ذبح الأُضْحِيَّة؟"، وقالت الدار في الإجابة: "يستحب أن يدعو المضحي فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)، وهو الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد في مسنده."

فضل دعاء ذبح الأضحية

وأضافت دار الافتاء، أنه يستحب عند ذبح الأضحية التسمية والتكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول.

ما هي الأضحية؟

والأضحية، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم تقربًا إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى وحتى أيام التشريق، وقد شُرِعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، وبحسب دار الافتاء المصرية فأن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وانعقد الإجماع على ذلك.

ويستحب بعد ذبح الأضحية أن ينتظر المضحي حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ».