كيفية تقطيع الأضحية بالطريقة السليمة؟.. خبير لحوم يجيب «فيديو»

نصح تامر طنطاوي، خبير اللحوم، المواطنين الذين يحرصون على الأضحية كل عيد أضحى بتقطيع الأضحية بطريقة معينة للاستفادة من كل جرام بها، مع إنتاج عدة أنواع من اللحوم يمكن استخدامها في طهي أصناف الأكل الشرقية والغربية.

وقال «طنطاوي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاش dmc، اليوم الأحد، إن الطريقة العشوائية التي اعتاد المواطنون أن يستخدموها في تقطيع لحوم الأضحية تهدر الكثير من نوعيات اللحوم المختلفة التي تحتويها الأضحية، التي من الممكن استخدامها في إعداد الكثير من أصناف الطعام الشهية.

وأشار خبير اللحوم، إلى أن هناك عدة أمور يجب مراعاتها في التعامل مع الأضحية، في مقدمتها اللجوء إلى متخصص حين يشرعون على ذبح الأضحية ولا يقوم الأهالي بذبح أضحيتهم بأنفسهم، منبهًا إلى أنه لا يجب أن يقوموا بتقطيع لحوم الأضحية فور ذبحها لأن درجة حرارة اللحمة في هذا التوقيت تكون بنفس درجة الحيوان أو الأضحية قبل ذبحه، التي عادة ما تكون بين 37 أو 38 درجة مئوية، لأن اللحمة ستفسد حينها.

وأردف أن الأضحية حين ذبحها يجب أن تترك بعض الوقت حتى تصفي كل دمها أولا قبل الشروع في عملية تقطيعها.

وطالب أن يكون هناك ثلج في السيارات التي سيستخدمها المواطن لتوزيع لحوم الأضحية من خلالها، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو خلال تلك الأيام، التي قد تتسبب في إفساد اللحمة بكل سهولة إذا لم يتم مراعاة ذلك.