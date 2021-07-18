سنن الأضحية.. وقت وآداب الذبح وكيفية التوزيع

مع اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يسمى في الشريعة الإسلامية بيوم النحر، تتزايد التساؤلات عن الأضحية وسنن الأضحية، وأحكام إخراج الأضحية وتوزيعها، وغيرها من الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية في العديد من الفتاوى على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت.

الترفق عند الذبح من سنن الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء أنه من سنن الأضحية الترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، وعدم جرها من موضع إلى موضع، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح، ولا يجوز تعذيب الأضحية والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من ذبحها.

دعاء ذبح الأضحية

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من سنن الأضحية وآدابها أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك».

وقت الذبح

وتابعت دار الإفتاء أن من سنن الأضحية أنه يُسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه؛ ويجوز له الإنابة، ويجب عليه ألا يذبح إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا، كما على المضحي أن ينوي الذبح تقربًا إلى الله تعالى.

وتابعت دار الإفتاء أن من السنن كذلك ذبحها في الوقت المحدد للأضحية، مشيرةً إلى أن وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

كيفية توزيع الأضحية

وأوضحت كذلك دار الإفتاء أن من سنن الأضحية كيفية توزيعها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا، حيث لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: «ثلث للمضحي ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء».

والأضحية سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله: «ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا» (رواه الترمذي).