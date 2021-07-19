جاءت خصيصًا لهذا الغرض.. بطلة صربيا للجمباز تمارس الغطس في الغردقة

قررت «نينا سافيتش»، بطلة صربيا للناشئين في الجمباز، 14 عاما، القفز من حصان الجمباز إلى قاع الماء في أعماق البحر بمدينة الغردقة، خلال زيارتها للمدينة برفقة أسرتها.

جاءت «نينا»، برفقة عائلتها لزيارة مدينة الغردقة بهدف ممارسة الغطس والسنوركل على شواطئها الخلابة، وبدأت رحلتها على متن مركب سياحي وارتدت بدلة الغطس وقفزت من المركب إلى الأعماق، معبرة عن شعورها بالسعادة من زيارتها الأولى للغردقة مؤكدة أنها جاءت خصيصاً للقفز في مياه وشواطئ الغردقة الخلابة ومشاهدة شعابها المرجانية الرائعة برفقة أسرتها.

ومن جانبه قال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، أنه كمصري شعر بالفخر والسعادة عندما اصطحب بطلة صربيا للناشئين في الجمباز وأسرتها في رحلة بحرية على متن لانش سياحى بشواطئ الغردقة، مؤكدا أن البطلة الصغيرة لصربيا كانت سعيدة بالغطس في أعماق البحر وأنها جاءت خصيصًا لهذا الغرض هي وأسرتها.

وأشار إلى أن بطلة صربيا للناشئين حرصت على التقاط الصور التذكارية لها على شواطئ الغردقة ونشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، و يعتبر ذلك نوع من أنواع الدعايا السياحية لشواطئ الغردقة وتنشيط السياحة المصرية وذلك لأن متابعي صفحة البطلة بالآلاف مما يساعد في الترويج السياحي للمدن السياحية المصرية.

ومن جانبه أكد حسن الطيب الخبير البيئي والرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر أن نظافة البيئة البحرية بشواطئ الغردقة أدت إلى تعافي الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة والتي ساعدت في جذب السائحين إلى الرحلات البحرية والذين يأتوا خصيصاً لممارسة رياضة الغوص والسنوركل.

ولفت إلى أن سياحة الغوص جذبت جنسيات أجنبية جديدة مثل السائح الألماني والانجليزي والنرويج و التشيكي والفلندي والروماني والصربي والسويسري لافتاً إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي لجذب المزيد من الأسواق.

يذكر أن «نينا سافيتش»، بطلة صربيا للناشئين في الجمباز، 14 عاما، هي حديث صربيا في الجمباز منذ نعومة أظافرها لاحتكارها بطولة الجمباز للناشئين في صربيا لمدة خمسة سنوات متتالية.