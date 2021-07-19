ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذلك زادت عمليات البحث عن أفضل أماكن خروجات العيد 2021 بالصور والأسعار، وذلك لتحديد الميزانية المناسبة للخروج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أفضل أماكن خروجات العيد 2021 بالصور والأسعار، حتى تتمكن من تحديد الميزانية المناسبة خلال فترة الإجازة، في السطور التالية.

أفضل أماكن خروجات العيد 2021 بالصور والأسعار

وتتنوع أماكن الخروجات في العيد ما بين الحدائق والملاهي، وغيرها وهي كالآتي.

دريم بارك في مدينة 6 أكتوبر

ومن أشهر مدن الألعاب في مصر، دريم بارك، وتتكون من 7 مناطق، وتحتوي على العديد من الألعاب، منها منطقة الأطفال الجديدة، وتبدأ سعر التذكرة السيلفر من 125 جنيهًا، ويمكن الحصول على تخفيض إذا قمت بالحجز إلكترونيًا، والتذكرة الفاميلي 520 جنيهًا.

جزيرة المعادي

تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة بـ10 جنيهات للفرد، كما يوجد سيارات، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من الـ10 صباحا وحتى الـ11 مساءً.

شارع المعز في الحسين

إذا كنت ترغب في فسحة منخفضة التكاليف، فيمكنك التنزه في شارع المعز بمنطقة الأزهر والحسين، ويمكنك الاستمتاع بالأماكن الأثرية الإسلامية، ويقام في البيوت الثقافية عددًا من الندوات والحفلات بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 10 إلى 50 جنيهًا، مثل بيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

برج القاهرة – الزمالك

ويمكن الخروج في العيد والذهاب إلى برج القاهرة في جزيرة الزمالك بنهر النيل، والذي تم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، وهو مكون من 16 طابقًا، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من كافتيريا الدور الـ 15، وجاءت التذاكر كالآتي:

- سعر تذكرة الدخول للمصرين 35 جنيهًا.

- سعر تذكرة الدخول للأجانب 200 جنيه.

- سعر تذكرة التليسكوب 10 جنيهات.

- الدخول مجاني للأطفال تحت سن 6 سنوات.

ملاهي السندباد في النزهة الجديدة

وتقع ملاهي السندباد في منطقة النزهة الجديدة، أمام سور مطار القاهرة الدولي، وهي من أقدم ملاهي الألعاب وتفتح أبوابها في تمام الساعة 10 صباحًا، وحتى الـ12 صباح اليوم التالي، وتتراوح أسعار الألعاب من 10 إلى 50 جنيهًا.