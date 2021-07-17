أماكن خروجات في العيد 2021.. أبرزها «شارع المعز وجزيرة المعادي»

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2021، يبحث الكثيرون عن أماكن للخروجات في العيد، والتنزه في الحدائق وأماكن الترفيه، ومعرفة أسعارها لتحديد الميزانية المناسبة في الإجازة على مدار الأسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أماكن خروجات في العيد 2021، وأسعارها حتى تتمكن من تحديد الميزانية المناسبة خلال فترة الإجازة، في السطور التالية.

أماكن الخروجات في العيد

وتتنوع أماكن الخروجات في العيد ما بين الحدائق والملاهي، وغيرها وهي كالآتي.

شارع المعز في الحسين

إذا كنت ترغب في فسحة منخفضة التكاليف، فيمكنك التنزه في شارع المعز بمنطقة الأزهر والحسين، ويمكنك الاستمتاع بالأماكن الأثرية الإسلامية، ويقام في البيوت الثقافية عددًا من الندوات والحفلات بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 10 إلى 50 جنيهًا، مثل بيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

برج القاهرة – الزمالك

ويمكن الخروج في العيد والذهاب إلى برج القاهرة في جزيرة الزمالك بنهر النيل، والذي تم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، وهو مكون من 16 طابقًا، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من كافتيريا الدور الـ 15، وجاءت التذاكر كالآتي:

- سعر تذكرة الدخول للمصرين 35 جنيهًا.

- سعر تذكرة الدخول للأجانب 200 جنيه.

- سعر تذكرة التليسكوب 10 جنيهات.

- الدخول مجاني للأطفال تحت سن 6 سنوات.

ملاهي السندباد في النزهة الجديدة

وتقع ملاهي السندباد في منطقة النزهة الجديدة، أمام سور مطار القاهرة الدولي، وهي من أقدم ملاهي الألعاب وتفتح أبوابها في تمام الساعة 10 صباحًا، وحتى الـ12 صباح اليوم التالي، وتتراوح أسعار الألعاب من 10 إلى 50 جنيهًا.

دريم بارك في مدينة 6 أكتوبر

ومن أشهر مدن الألعاب في مصر، دريم بارك، وتتكون من 7 مناطق، وتحتوي على العديد من الألعاب، منها منطقة الأطفال الجديدة، وتبدأ سعر التذكرة السيلفر من 125 جنيهًا، ويمكن الحصول على تخفيض إذا قمت بالحجز إلكترونيًا، والتذكرة الفاميلي 520 جنيهًا.

جزيرة المعادي

تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة بـ10 جنيهات للفرد، كما يوجد سيارات، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من الـ10 صباحا وحتى الـ11 مساءً.