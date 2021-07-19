تحذير عاجل من الأوقاف قبل موعد صلاة عيد الأضحى 2021: 6 أماكن ممنوعة

في الوقت الذي تصدر فيه محركات البحث على شبكة الإنترنت البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021، وشروط وإجراءات وكيفية صلاة عيد الأضحى 2021، جددت وزارة الأوقاف التأكيد على منع صلاة عيد الأضحى 2021 في 6 أماكن، طبقا للإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021

ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصل، ويجوز صلاة عيد الأضحى 2021، في المنزل أيضا في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنه في تلك الحالة ستقام الصلاة كما تقام في المسجد، وهي ركعتان جهرا ولكن دون خطبة.

صلاة عيد الأضحى 2021

وصلاة عيد الأضحى 2021، قررت وزارة الأوقاف إقامتها في المساجد التي تقام فيها صلوات الجمعة حاليا وبالشروط المطبقة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أنها حددت 6 أماكن ممنوع فيها صلاة عيد الأضحى، وهي: «الساحات، الزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، والطرقات، والشوارع».

إجراءات وشروط صلاة عيد الأضحى

وقبل موعد صلاة صلاة عيد الأضحى 2021، قامت وزارة الأوقاف بتعقيم وتنظيف المساجد التي ستستقبل المصليين، غدا الثلاثاء في كافة أرجاء مصر، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لصلاة عيد الأضحى 2021، وأصدرت الوزارة تعليمات إلى المديريات بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد من استمرار غلق دورات المياه بالمساجد، واصطحاب كل مصل للسجادة الشخصية، والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين، والتشديد على عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق في مصليات السيدات.

وشكلت وزارة الأوقاف لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى وذلك عملا على حسن انتظام العمل الدعوي ومتابعة صلاة عيد الأضحى 2021، بالمساجد على مستوى الجمهورية، وتكون مهمتها الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى 2021.