كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل خطوة بخطوة «فيديو»

يحل يوم الثلاثاء المقبل، عيد الأضحى المبارك، وفيما سمحت وزارة الأوقاف، بأن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد التي تقام بها حاليا صلاة الجمعة، فإن المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر، أجازت لمن يخشى من العدوى بفيروس كورونا المستجد، صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل.

وزير الأوقاف يوضح طريقة صلاة العيد في المنزل

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد، نشرت وزارة الأوقاف على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، مقطع فيديو لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يوضح خلاله كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل.

وبحسب وزير الأوقاف، فأنه تجوز صلاة عيد الأضحى في المنزل، في ظل ظروف كورونا، وللمصلي نفس الآجر والثواب، طالما نيته كانت الحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أن صلاة عيد الأضحى فى المنزل كصلاة الصبح سواء بسواء، إلا أنك تكبر بعد الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، ثم تتم الركعة، وفى الركعة الثانية يتم التكبير 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة القاتحة، ثم يتم استكمال الصلاة بشكل عادى كصلاة الصبح.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=yGw-k0NroAY

المفتي يوضح طريقة صلاة العيد في المنزل

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل، أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، ولكن في ظل ظروف كورونا يجوز صلاة العيد في المنزل بنفس صلاة العيد المعتادة إلا أنه لا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة، موضحا أن التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد.