سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة ومواعيد العمل في عيد الأضحى 2021

حددت حديقة الحيوان بالجيزة، خمسة جنيهات كسعر موحد لتذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2021، على أن تكون مواعيد العمل في عيد الأضحى 2021، من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصرا، يوميا.

تفاصيل سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2021 ومواعيد العمل في عيد الأضحى 2021

وتفتح حديقة الحيوان بالجيزة، أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصرا، مع تخصيص تذكرة دخول موحدة يوميا 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين، حيث استعدت الحديقة لاستقبال الزوار بدءا من صباح غد الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستقبل الحديقة، 7 آلاف زائر يوميا بحد أقصى، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة للزائرين على الأبواب، وضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول.

بسبب الحر.. برنامج غذائي خاص للحيوانات

وبدأت الحديقة تطبيق برنامج بيطري وغذائي لوقاية حيوانات الحديقة من الموجة الحارة التي تمر بها البلاد خلال الأيام الحالية، حيث خصص الأيس كريم للقرود والشمبانزي، بالإضافة للشمام والبطيخ البارد، فيما تحصل الدببة وسباع البحر على السمك المجمد.

ويجري رش الحديقة كاملة بالمياه، ورش الماء على الحيوانات لترطيب أجسادها، خلال وقت الظهيرة، مع ملء الأحواض بالمياه الباردة داخل قفص الدببة لتنزل فيها للاستحمام متى احتاجت إلى تبريد جسدها من الحرارة، خاصة أن الدببة تعيش في درجة حرارة لا تتخطى الـ26 درجة مئوية.

حيوانات جديدة تدخل الخدمة

وستعرض حيوانات جديدة خلال أيام عيد الأضحى 2021، أبرزها الولدات الجديدة للأسود والنمور وأيضا الزرافتين الجديدتين القادمتين من جنوب إفريقيا «فرح وشيكي»، فيما سيكون هذا هو العيد الأول بعد وفاة الدب هاني، الذي مات الشهر الماضي، وأيضا ذكر الزرافة الذي توفي بعد أيام قليلة من وصوله من جنوب إفريقيا في ديسمبر الماضي.