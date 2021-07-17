لوقايتها من الموجة الحارة.. «آيس كريم وبطيخ» لحيوانات حديقة الجيزة

أكد مصدر مسؤول بحديقة حيوانات الجيزة، اتباع برنامج بيطري وغذائي لوقاية حيوانات الحديقة من آثار الموجة الحارة التي تمر بها البلاد خلال الأيام الحالية، على أن تستمر تلك الإجراءات خلال أيام عيد الأضحى 2021، الأسبوع الجاري وحتى انتهاء الموجة شديدة الحرارة.

وأوضح أنه جرى وضع نظام غذائي يتم تنفيذه يومياً وبشكل دقيق حيث يختلف النظام من حيوان لآخر، فعلى سبيل المثال يتم تقديم الايس كريم «الفواكه» إلى حيوانات الشمبانزي وإنسان الغاب خلال وقت الظهيرة وحتى نهاية اليوم بشكل متكرر، والذي يتم تصنيعه من فواكه ويضاف إليه العسل أو مربى، كما يقدم إليها أيضاً الشمام والبطيخ البارد، أما الدببة وسبع البحر فيقدم إليها السمك المجمد، أما الحيوانات العاشبة فيقدم لها العشب الأخضر بدلا من الجاف.

دش مياه بارد لكل حيوان وقت الظهيرة

وأضاف أنه مع بداية اليوم تقوم سيارات الإطفاء المتواجدة برش الحديقة كاملة بالمياه لترطيب المكان وكذلك بعض الحيوانات لترطيب أجسادها، وخلال وقت الظهيرة يتم إعطاؤها «دش» مياه بارده من قبل حراسها بشكل متكرر، وذلك للحفاظ على حرارة جسدها من ارتفاع الحرارة، كما يتم فتح مبايتها بشكل دائم لتختار أما التواجد في القفص أو التواجد داخل بيتها إذا ما احتاجت إلى الراحة أو النوم.

مكيفات لـ بيت الدببة

ولفت إلى أن بيت الدببة يتمتع بدرجة حرارة ثابته عند 25 درجة مئوية، لأنه مبني من حجر الصوان وبعرض متر للحائط وهو ما يحافظ على درجة الحرارة من الارتفاع، كما أنه يتم تشغيل المكيفات وقت الظهيرة، ويتم ملء الأحواض بالمياه الباردة لتنزل فيها للاستحمام متى احتاجت إلى تبريد جسدها من الحرارة.

وفيما يتعرق بالشمبانزي وإنسان الغاب، فقد جرى تخصيص صنابير مياه يمكنها أن تفتحها بالضغط عليها متى احتاجت إلى مياه.

بيوت بجوار الترع للأسود تظللها الأشجار للأسود والنمور

أما السباع فقد تم فتح مبايتها أمام الأسود والنمور بشكل دائم، ليختار الحيوان أما التواجد في القفص أو الراحة بجانب الترع المخصصة له لينام أسفل الأشجار التي تظلل موضع نومة وبجوار «الترعة» داخل المبيت والتي تشبه بيئته الطبيعية في البراري الأفريقية، مشيراً إلى أن أغلب الحيوانات تم تصميم مبايتها وبها قنوات مائية واشجار تشبه بيئاتها الطبيعية في أفريقيا وآسيا وأمريكا.

قوالب ملح فيتامين سي لكل الحيوانات

لفتت إلى أنه لحماية الحيوانات من الآثار السلبية للموجه الحارة يتم وضع قوالب ملح لكل حيوان في بيته بها الفيتامينات التي يحتاجها جسمه ومن بين تلك العناصر المهمة خلال الصيف فيتامين «سي» الذي يقي من تجلط الدم، ومن بين الحيوانات التي يوضع فيها الفيتامين دائماً بيت الشمبانزي حيث يساعده ذلك على تلافي اخطار الحرارة التي تؤثر على كفاءه وظائف أعضائه.

لفتت إلى أن أبناء الحديقة من تنفيذيين وأطباء وعمال على درجة عالية من الكفاءة ليحافظوا على الحيوانات من الموجه الحارة ويقومون بأداء عملهم بحب وإخلاص، لارتباطهم بالحيوانات منذ أعوام وهو الأمر الذي يمنع نفوق الحيوانات رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.