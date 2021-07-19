تعرف على موعد استقبال حديقة الحيوان للزوار غدا

بدءا من غد تفتح حديقة حيوان الجيزة أبوابها أمام الزوار، وذلك بعد إغلاقها في كافة الأعياد والمناسبات الماضية، بسبب أزمة كورونا المستجد التي اجتاحت العالم كله، ويعتبر عيد الأضحى الأول بعد الإغلاق الذي استمر على مدار العام الماضي، وتستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال الزوار الصغار قبل الكبار، وتبدأ الحديقة في استقبال الزائرين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء.

الحديقة تفتح أبوابها غدا من 8 صباح لـ 7 مساء

وقال مصدر مسؤول بحديقة الحيوان، إن الحديقة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الدخول بالكمامة وتعقيم كافة الزوار قبل الدخول، بالإضافة إلى الحرص على التباعد وترك مسافة مناسبة بين الزوار، مضيفا أن الحديقة تعمل وفقا لمحورين مهمين، هما ما يخص خدمات الجمهور وحرص إدارة الحديقة على تلبية خدمات الزوار وتوفر له كافة سبل الراحة، والمحور الثاني وهو تهيئة المكان من طلاء ودهانات وتجديد في الحديقة نفسها.

منع التكدسات.. والعمل طوال أيام العيد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تقرر زيادة مواعيد العمل وذلك استقبال الزوار في حديقة الحيوان بالجيزة، لتبدأ استقبال الزوار من الثامنة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من أبواب الحدائق.

وشدد على أن حيوانات الحديقة مهيئة بشكل جيد لاستقبال الزوار على الأخص، وأن الحديقة ستكون مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى تستقبل أكبر عدد من الزوار بلا تكدس، مع الحرص على تقليل التواجد قدر المستطاع في الحديقة من خلال منع التكدسات داخل الحديقة في مكان واحد.