موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة تم الإعلان عنه من خلال بيان الهيئات الشرعية، التي حددت توقيت صلاة العيد في الرياض وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وباقي المدن السعودية، حيث سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية متباين بين محافظة وأخرى بناءً على مواعيد شروق الشمس في كل مدينة على حدة.

مواعيد الصلاة في مكة المكرمة

ويبحث الكثيرون خاصة الحجاج عن مواعيد الصلاة في مكة المكرمة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

موعد صلاة المغرب في مكة المكرمة

المغرب: 7:05

موعد أذان العشاء في مكة المكرمة

العشاء: 8:35

موعد صلاة الفجر في مكة المكرمة

الفجر: 4:24

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة

توقيت صلاة العيد في مكة المكرمة سيكون عند الساعة السادسة و9 دقائق.

موعد صلاة الظهر في مكة المكرمة:

الظهر: 12:27

موعد صلاة العصر في مكة المكرمة

العصر: 3:42

كما ستكون مواعيد الصلاة في السعودية مختلفة، حيث سيحين موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:05 صباحًا، في تبوك: 6:09 صباحًا، في الدمام: 5:19 صباحًا، بينما ستكون في الطائف في تمام الساعة:6:17 صباحًا، في نجران: 5:59 صباحًا، في العلا: 6:07 صباحًا، في جدة:6:11 صباحًا، في ينبع: 6:11 صباحًا، القويعية: 5:43 صباحًا، وفي القريات: 6:00 صباحا، كما ستكون في الظهران: 5:19 صباحًا.

ضوابط صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية

يذكر أن المملكة العربية السعودية أجازت أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، بشرط اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد.