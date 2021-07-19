يبحث جميع المسلمون حول العالم عن مواقيت الصلاة المتعلقة بعيد الأضحى المبارك ومن بينها موعد صلاة عيدالأضحى في مكة المكرمة 1442، لكي يستعد قاطنو تلك المدينة للصلاة مع ذويهم، إذ يحدد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 1442، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 1442

ووفقا للمواعيد المعلنة بالمملكة، وبالنظر لاتساع السعودية وأنحاءها مترامية الأطراف، تختلف توقيتات موعد صلاة عيدالأضحى المبارك في السعودية من محافظات إلى أخرى، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 1442 في تمام الساعة 06:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا، في المدينة المنورة: 6:05 صباحًا، في تبوك: 6:09 صباحًا، في الدمام: 5:19 صباحًا، في الطائف:6:17 صباحًا، في نجران: 5:59 صباحًا، في العلا: 6:07 صباحًا، في جدة:6:11 صباحًا، في ينبع: 6:11 صباحًا، القويعية: 5:43 صباحًا، في الظهران: 5:19 صباحًا، وأخيرا في القريات: 6:00 صباحا.

ضوابط صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية في ظل إجراءات احترازية

وفي سياق متصل أجازت المملكة العربية السعودية أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، شريطة اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه فلكياً سيكون عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجرياً، الموافق 20 يوليو 2021.