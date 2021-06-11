درجات الحرارة في مكة المكرمة اليوم.. الأعلى على وجه الأرض

سجلت درجات الحرارة في مكة المكرمة، اليوم، أعلى درجة حرارة عظمى على كوكب الأرض خلال 24 ساعة الماضية حتى الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021.

درجات الحرارة في مكة المكرمة

ووصلت درجات الحرارة في مكة المكرمة، اليوم، إلى 48.2 درجة مئوية، بحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة، لغايات التوثيق من مراصد الدول.

وقد ارتفعت درجات الحرارة في مكة المكرمة اليوم إلى هذه الدرجة، نتيجة هبوب رياح شديدة الحرارة وجافة، عملت على ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في منطقة مكة المكرمة.

وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، تعرض المملكة لموجة حارة تشهدها خلال هذه الأيام، ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة وأنحاء أخرى من المملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن موجة شديدة الحرارة تستلزم العطش وجلب المياه.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه خلال هذه الأيام غابت الثريا وقت مغيب الشمس وهو علامة على شدة الحر، والتي تستلزم العطش وجلب المياه من الآبار.

ومنذ يومين؛ كشفت التقارير المناخية الرسمية، عن بلوغ درجة الحرارة في «ينبع» غرب السعودية، 48 درجة مئوية، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أعلى درجة حرارة، وذلك قبل أن تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة اليوم أعلى درجة حرارة على وجه الأرض.

وفي هذا الصدد، علق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقا ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلًا: إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 48 درجة مئوية.