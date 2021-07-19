أسعار الرحلات البحرية بالغردقة في عيد الأضحى 2021‪

يتساءل الكثيرون من المواطنين عن أسعار الرحلات البحرية في الغردقة، تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوافد الآلاف من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى على شواطئ الغردقة السياحية، حيث الرحلات البحرية إلى جزر الغردقة وممارسة السنوركل والغطس ومشاهدة الدلافين والشعاب المرجانية الرائعة، ويبحر العشرات المراكب السياحية وعلى متنها الآلاف من السائحين المصريين والأجانب إلى الجزر والمحميات الطبيعية، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الرحلات البحرية في الغردقة عيد الأضحى.

أشهر الجزر البحرية بالغردقة: الجفتون أهمهم

وتمتلك الغردقة عدد من الجزر والمحميات الطبيعية، يأتي على رأسها جزيرة الجفتون فهي أهم الجزر البحرية، وتضم الجفتون 4 شواطئ مختلفة: « شاطئ أورانج وشاطئ براديس، وشاطئ محمية، وشاطئ آخر مفتوح بدون خدمات أيضا على ظهر الجزيرة»، و تستقبل جزيرة الجفتون عشرات الرحلات البحرية يوميًا.

سعر ومواعيد الرحلة البحرية لجزيرة الجفتون

تنطلق الرحلة البحرية إلى جزيرة الجفتون على متن مركب سياحى وتبدأ في الساعة الثامنة صباحًا، والعودة في الساعة 4 عصرا، وتعد من أفضل الرحلات البحرية بالغردقة.

ويجرى حجزها من خلال مكتب حجز الرحلات داخل فندق الإقامة أو من مكاتب الرحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس لها ميناء ثابت للانطلاق، وتمتاز بتعدد موانئ الإقلاع من المراسي المختلفة، وتشمل عمل سنوركلنج بالقرب من الجزيرة على مناطق الشعاب، وقضاء قرابة ساعتين على الجزيرة، لممارسة السباحة فى الشواطئ الرملية وتناول وجبة الغداء ثم العودة في تمام الساعة الرابعة مساءًا.

وتبلغ تكلفة الرحلة ما بين 350 إلى 450 للفرد، حسب مكاتب منظمي الرحلات البحرية بالغردقة.

رحلة بحرية إلى شواطئ براديس واورنج

لا تختلف الرحلة لشواطئ براديس وأورنح كثيرًا عن جزيرة الجفتون ويشمل برنامج الرحلة وقفتين في أماكن الشعاب المرجانية كل وقفة تبلغ مدتها 45 دقيقة، لممارسة رياضة الغوص والسنوركل والسباحة، وقضاء ساعتين على الجزيرة، وتناول الغداء أيضا على الجزيرة وتبلغ سعرها للفرد من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

رحلة بيت الدولفين بالغردقة

وتأتي رحلة الدولفين من أشهر الرحلات البحرية، وتبدأ في الساعة الثامنة صباحًا، وينطلق المركب شمال شواطئ الغردقة بمناطق تواجد الدولفين بالغردقة، وسعرها للفرد 300 جنيه بالانتقالات شاملة وجبة الغداء والمشروبات والعودة، وذلك حسب مكاتب حجز منظمي الرحلات البحرية.

رحلة الغواصة بالغردقة

تعتبر رحلة الغواصة هي مطلب أساسي للوافدين إلى مدينة الغردقة، و برنامجها 3 ساعات للذهاب وساعة للعودة ومثلها لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك المختلفة عن طريق الزجاج السفلي للغواصة، ويتضمن برنامج الرحلة وقفة عمل سنوركلنج، حيث تبحر يوميًا الغواصة من مارينا الغردقة السياحي، وتبلغ سعر الفرد من 200 إلى 400 جنيه، حسب الأسعار المعلنة من مكتب حجز الرحلات بمارينا الغردقة السياحي.