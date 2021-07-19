عاجل.. وزير الهجرة الكندي: نعمل على إخلاء المترجمين الأفغان وعائلاتهم

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن وزير الهجرة الكندي، أعلن عمل بلاده على إخلاء المترجمين الأفغان وعائلاتهم من أفغانستان.

يذكر أنه قبل اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، خططت واشنطن لإخراج المترجمين الذين عملوا مع الجيش الأمريكي في ظل خشيتهم من أعمال انتقامية من قبل «طالبان».

ويأمل نحو 18 ألف من هؤلاء المترجمين الأفغان الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجري الولايات المتحدة الأمريكية مناقشات مع طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان لاستقبال بعض الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب مع القوات والدبلوماسيين الأمريكيين خلال الصراع الذي دام 20 عاما، الذين قد يكونون في خطر من طالبان مع تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان بسرعة، بحسب وسائل إعلام أفغانية ناطقة باللغة الإنجليزية.

ويتمثل أحد أهداف الإدارة الأمريكية في نشر الأفغان في عدد من البلدان حتى لا تضطر دولة واحدة إلى استقبال جميع الأشخاص البالغ عددهم 18 ألف، الذين هم حاليا في عملية طويلة للحصول على تأشيرة هجرة خاصة «SIV».