محمد قماح: أغنية «أم أحمد» بتاعتي من 3 سنين.. وحمادة هلال أخدها مني

كشف الفنان محمد قماح، تفاصيل أغنية «أم أحمد»، والتي انتهى الفنان حمادة هلال من تسجيلها مؤخرًا، مؤكدًا أنّ تلك الأغنية كانت ملكه في البداية، وكان من المُقرر تقديمها بصوته.

وقال محمد قماح، لـ«الوطن»، إنّ «هذه الأغنية كنت سأقدمها بصوتي منذ 3 أعوام تقريبًا بمشاركة الفنان حميد الشاعري، والذي كان سيتولى مهام توزيعها أيضًا، لكن تقرر تأجيلها بشكلٍ مفاجئ»، متابعًا: «حمادة هلال سمعها بالصدفة لما كان معايا وعجبته وقرر إنه يقدمها».

وأضاف: «الأغنية لايقة أوي على حمادة هلال، وكان من المُفترض أن يطرحها مع إحدى شركات الاتصالات منذ عامٍ تقريبًا، لكن تأجلت لأسبابٍ غير واضحة، وستُطرح خلال الأيام القليلة المُقبلة».

وأوضح أنّ أغنية «أم أحمد» تتحدث عن المصريين بفئاتهم وشخصياتهم المُختلفة، فيما ترمز شخصية «أم أحمد» لمصر بشكلٍ عام.

وكان الفنان حمادة هلال، كشف مؤخرًا عن البوستر الرسمي لأغنية «أم أحمد»، المُقرر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وظهر حمادة هلال، على البوستر، الذي طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يرتدي قميصا «مشجرا»، معلقًا عليه بقوله: «أحلى تحية لأم أحمد».

حمادة هلال عن أغنية أم أحمد: «مالهاش علاقة بصولا عمر»

ونفى حمادة هلال، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بأن «أم أحمد»، مُقتبسة من أغنية «أبو أحمد» لـ صولا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح حمادة هلال، لـ«الوطن»، أنه لم يقتبس الأغنية من أي أغنية قديمة، مؤكدا أن الأغنية لديه منذ أكثر من عام ونصف العام، وكان من المقرر تقديمها لإعلان دعائي في ذلك الوقت، ولكن بسبب ظروف الشركة الخاصة بالإعلان تأجل العمل أكثر من اللازم، وعلى أثر ذلك خرجت بعض الكلمات والجمل من الأغنية واستهلكت منها كلمة «أحمد»، فما كان عليه إلا أن يسرع في طرح أغنيته بمفرده.

الأغنية الجديدة، من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد قماح، وإخراج أحمد أشرف الذي يتعاون معه للمرة الرابعة، منهم كليب أغنية «اشرب شاي».