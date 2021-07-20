أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، ركودا في حركة البيع والشراء، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، واتجاه الكثير من المواطنين لشراء اللحوم الحمراء، وتوقعت الغرفة تراجع الأسعار خلال الأسابيع القليلة نتيجة لانخفاض الطلب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، بالأسواق المصرية وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك في التقرير التالي.

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 30 و31 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، وفق عبدالعزيز سيد، إلى 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

كما يصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد اليوم الأحد، نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الثلاثاء، بين 7 و9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، 9 جنيهات، كما بلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه.