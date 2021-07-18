بورصة الدواجن اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، اليوم، استقرارًا رغم التوقعات بانخفاضها هذه الفترة، بالتزامن مع اتجاه القوة الشرائية للمواطنين نحو اللحوم الحمراء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما لم يحدث، حيث حافظت الأسعار على نفس قيمتها منذ بداية الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 18 يوليو، وفقًا لبيان الغرفة التجارية بالقاهرة، نقلا عن الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، إلى 43 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الأحد إلى 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

ويرجع السبب في استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومداخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها.