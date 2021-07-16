بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن حالة من الثبات النسبي في الأسواق، لتستقر عند متوسط الأسعار التي جرى تسجيلها قبل يومين، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي يوافق الثلاثاء 20 يوليو الحالي.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، ترصد «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو، وفقًا لبيان الغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة، نحو 42 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع بين 7 إلى 9 جنيهات.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن أسعار بورصة الدواجن، فترصدها «الوطن» ومشتقاتها، وفق بورصة الدواجن العمومية اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحلات التجارية، والتي جاءت كما يلي:

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل إلى 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الجمعة إلى 36 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة البلدي اليوم الجمعة نحو 60 جنيهًا.

ويرجع استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.