رئيس أمناء «مؤسسة مصر»: حياة كريمة طاقة أمل.. وستغير وجه الريف المصري

قال الدكتور عمرو حسن، رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المشروع القومي "حياة كريمة"، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون طاقة أمل ونور لحياة أفضل سوف تغير وجه الريف المصرى بحري وقبلي ، الريف المظلوم والمهمش منذ عقود طويلة خاصة أن محور المبادرة الرئيسي هو النهوض بالقرى والريف الأكثر فقرا واحتياجا داخل المحافظات مصرية .

مبادرة حياة كريمة

وأضاف رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة: أنه منذ إعلان البدء للمشروع الرئاسي العملاق، تشكلت فرق العمل بمثابة خلايا النحل لتشارك فى منظومة البناء والتنمية وكان هدف الجميع هو رفع العبء عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة له .

وتابع: «نحن فى مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة كان لنا الشرف فى المشاركة فى هذا الماراثون الكبير وكان الهدف هو العمل على العديد من الخدمات الضرورية مثل : توفير سكن كريم وآمن وذلك برفع كفاءة المنازل داخل هذه القرى، والاهتمام بصحة المواطن بتوفير قوافل طبية وتوفير أجهزة تعويضية لغير القادرين بالإضافة إلى الخدمات التعليمية ، البحوث الاجتماعية ، وترقيم المنازل».

وكان مركز اعمال مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في مشروع حياة كريمة هما محافظتي القليوبية والبحيرة، والقرى المستهدفة هي قرية الاحرار بمركز شبين القناطر ، قرية زاوية صقر ، قرية أحمد بدوي ،قرية بذور التابعين لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ، بالإضافة إلى قرية على مبارك التابعة لمركز وادى النطرون ايضا بمحافظة البحيرة .

واستكمل: «شكراً لسيادة الرئيس الإنسان وشكراً للدولة المصرية التى أخيرا ً وبعد سنوات طويلة القت نظرة حقيقة على اهالينا بقرى مصر قبلي وبحري..وقرابة ٦٠ مليون مصري سوف تتغير وجه الحياة بالنسبة لهم سوف يرون وجه من الحياة فيه خدمات ورعاية وتعليم وصحة ..وهذا امر عظيم .»