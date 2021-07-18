«الحياة اليوم» يخصص فقرة حوارية حول إطلاق السيسي لمبادرة «حياة كريمة»

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرة حوارية خاصة عن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الأضخم لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

من جانبه، قال شعبان البصيص، منسق «حياة كريمة» بقرية زاوية صقر محافظة البحيرة، إن القرية التي يشرف عليها ضمن المبادرة الرئاسية كبيرة ومترامية الأطرف، ومع بدية عام 2020 اهتمت القيادة السياسية بالجلوس مع مواطني القرية في اجتماعات مختلفة، وحضر تلك الاجتماعات عدد من المسؤولين من جهات مختلفة لمعرفة حاجة المواطنين قبل البدء في تطوير، «عملنا معاهم حوار مجتمعي الأول واستمعنا لمطالبهم وبدأنا العمل».

وأضاف «البصيص»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبعد مرور أسبوع واحد من تلك الاجتماعات مع الأهالي، دفعت وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة بعدد من القوافل الطبية لأهالي القرية، وحضرت تلك القوافل للقرية بالتزامن مع بدء العمل بها ولبَّت احتياجات كل مواطني القرية.

وأوضح أن طلبات المواطنين في الحوار المجتمعي الذي جرى عقده كان يتمحور حول تغيير شبكات الصرف الصحي والمياه ولكهرباء وخطوط التليفونات وردم الترعة الرئيسية الموجودة في القرية، وإنشاء مدارس ومراكز طبية مجهزة ومركز للشباب، «الكاميرا مش هتقدر توصل كل اللي موجود على أرض الواقع، وجميع المشروعات الحكومية في القرية أصبحت مربوطة ضمن التحول الرقمي الحكومي».

فيما قال محمد علي جبر، ممثل مبادرة حياة كريمة في بني سويف، إن كل مواطني الدولة كانوا يأملون بتحقيق حياة كريمة لكل مواطني جمهورية مصر العربية، وكذا تحقيق تلك الحياة لمواطني الريف والصعيد، لافتا إلى أنه فوجئ بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في الاحتفالية الأخيرة التي جرى إطلاقها في استاد القاهرة، «كانت أفضل هدية أقدر آخدها من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنا على قيد الحياة».

وأضاف «جبر»، خلال استضافته بالبرنامج، أن التنمية المتكاملة بها تكاتف كل القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث صدرت الأوامر بخصوص التطوير بالتكامل والتعاون والتنسيق والاهتمام بتطوير القرى كافة، والانتهاء برصف الطرق في نهاية التطوير، معنديش واحد هخليه محروم لا في قرية ولا مركز ولا تابع

وقال راضي السيد عمران، أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة وأحد أهالي قرية زاوية صقر بمحافظة البحيرة، إنه بنى غرفتين بالبوص، وكان تعيش فيها الحشرات والفئران، وكانت وأثناء هطول المطار يغرق منزله بشكل كامل، إلا أنه وبعد تدخل مبادرة حياة كريمة في قريته عملت على تطوير منزله وتم بناؤه وبات جديدا، «أنا معنديش شغلانة، أنا على باب الله».

وأضاف خلال الفقرة الحوارية للبرنامج أن العاملين بمبادرة حياة كريمة هم من وصلوا إليه، حيث دخلوا لتطوير بلدته وطوَّروا كل المنازل فيها، وبعد الانتهاء من تلك المنازل جرى إعادة حصر المنازل المتبقية في القرية، «بعد ما خلصوا تطوير بيوت كتير في القرية رجعوا تاني وقاموا بتطوير 5 بيوت، كان بيتي من ضمنهم».