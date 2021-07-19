عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ أمير منطقة تبوك هاتفيا بعيد الأضحى

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عن خالص امتنانه للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.