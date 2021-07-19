إصابة رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بكسور وكدمات إثر حادث في أسوان

استقبل مستشفى أسوان الجامعي في مدينة أسوان، منذ قليل، السيد الإدريسي رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بالعالم الإسلامي، في حادث تصادم أثناء استقلال سيارته بمركز دراو، وجرى نقله للمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي بأسوان الجامعى استقبل اليوم، السيد الإدريسي، إثر حادث سيارة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي من إدارة مستشفيات جامعة أسوان، مكون من الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة التجميل والعناية المركزة والتخدير والأشعة التشخيصية، وبعد عمل الأشعات اللازمة والتحاليل تبين وجود كسر في الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن، وجرى حجزه الآن في عناية جراحة التجميل تحت إشراف الدكتور أحمد قناوي رئيس القسم.

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتقديم أوجه الرعاية الكاملة تحت إشراف الدكتور شريف حسن فراج نائب المدير التنفيذي، والدكتور عصام أبو المجد مدير الجراحة بالمستشفى الجامعي.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: عادل عباس محمد، 32 عاما، وأحمد مصطفى أحمد الشهير بـ«السيد الإدريسي»، 49 عاما، وشفاء محمد الحسن، 32 عاما، ومصطفى أحمد مصطفى، 16 عاما، ومحمد إبراهيم، 38 عاما، والزهراء أحمد مصطفى، و21 عاما، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى الجامعي بأسوان.