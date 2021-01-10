بالصور.. تكريم مبادرة «صعيد بلا ثأر» في أسوان: "التسامح أفضل من الكفن"

في خطوة جديدة لمواجهة الثأر في المجتمع، كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صاحبة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» صفاء عسران، بالإضافة إلى رموز ورؤساء لجان الصلح بالمحافظة وذلك بإهدائهم درع المحافظة تقديراً لدورهم المجتمعى والإنسانى فى رأب الصدع ووقف نزيف الدم ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات ولم الشمل بين جميع فئات وأطياف المجتمع في أسوان، فى إطار سعى المحافظة الجاد للقضاء على ظاهرة الثأر ونشر مبادئ السلم الاجتماعى فى جميع ربوعها.

محافظ أسوان: المبادرة تغير حياة المواطنين بالصعيد

وأكد اللواء أشرف عطية، حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه لمبادرة الرائدة لضمان نجاحها وانتشارها بمختلف المراكز من أجل محاربة الثأر بين العائلات المتخاصمة وهو الذى يعكس إهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية ذلك فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء.

صاحبة فكرة المبادرة: بعض العائلات ترفض تقديم الكفن

ومن جانبها أعربت صفاء عسران صاحبة فكرة المبادرة، عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لحرصه على دعم ورعاية هذه المبادرة التى تحظى برعاية وزارة التنمية المحلية وأيضاً وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ، لافتة بأن المبادرة ترتكز على تقديم درع «التسامح.. صعيد بلا ثأر» بدلاً من الكفن والذى ترفضه بعض العائلات خاصة فى الحالات المتساوية في الدم حيث ساهم ذلك فى إنهاء عدد من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد والتى إستمرت لسنوات طويلة بين العائلات .