السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للرئيس الفلسطيني، على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على الشعب الفلسطيني بالتقدم والرخاء.