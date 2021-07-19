عاجل.. أول فيديو لانفجار عبوة ناسفة في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإصابة 11 شخصا على الأقل إثر انفجار عبوة داخل سوق الوحيلات الشعبي، شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لقناة «السومرية نيوز»، إن «عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل، في سوق الوحيلات بمدينة الصدر».

وأضاف المصدر أن «الانفجار أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح على الأقل».

انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد .

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المسؤول عن حرق المستشفيات هو نفسه المسؤول عن هذه الانفجارات.



الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى

الخونة لا يريدون لهذا الشعب ان يرتاح ولا ليوم واحد ويريدون تحويل الاعياد الى عزاء pic.twitter.com/uEydeFnOT5 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) July 19, 2021

وكان مراسل قناة «العربية» في العراق، قال إن الانفجار خلف 3 قتلى وأكثر من 14 مصابا على الأقل، حتى الآن.