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عاجل.. أول فيديو لانفجار عبوة ناسفة في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد

كتب:

محمد علي حسن
06:31 م | الإثنين 19 يوليو 2021
انفجار العراق

انفجار العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإصابة 11 شخصا على الأقل إثر انفجار عبوة داخل سوق الوحيلات الشعبي، شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لقناة «السومرية نيوز»، إن «عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل، في سوق الوحيلات بمدينة الصدر». 

وأضاف المصدر أن «الانفجار أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح على الأقل».

وكان مراسل قناة «العربية» في العراق، قال إن الانفجار خلف 3 قتلى وأكثر من 14 مصابا على الأقل، حتى الآن.

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