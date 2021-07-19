«الهجان»: أوقاف القليوبية تجهز 2164 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مديرية الأوقاف انتهت من استعداداتها عبر تجهيز 2164 مسجدًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد «الهجان» أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد ستقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، موضحًا أنه لن يجرى السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مضيفًا أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

وشدد فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على الأئمة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق، حرصًا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصي بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى أنه صدر تعليمات لكافة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية وأماكن صلاة العيد في القليوبية، والتي يترأسها وتكثيف العمل في خلال عيد الأضحي المبارك لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة رابع أيام العيد.