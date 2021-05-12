محافظ القليوبية يهنئ مواطني المحافظة وقياداتها بمناسبة عيد الفطر

تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأسمى التهانى القلبية وأطيب الأمنيات لجميع المواطنين بمحافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وللشعب المصرى الأصيل، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات والسعادة والتوفيق لنحقق لمصرنا الغاليه المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار فى ظل القيادة الرشيدة لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتظل مصر آمنة مستقرة تحقق بفضل قيادته الرشيدة لمزيد من الإنجاز لشعبنا العظيم "وكل عام ومصرنا الغالية بكل خير"

تعليمات مشددة بإعلان الطوارئ في عيد الفطر بالقليوبية

في سياق متصل وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

صلاة عيد الفطر في المساجد الكبري فقط

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، إلى السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالاضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن مراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد «الهجان»، على جاهزية المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة، لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط التي تقام بها، وعدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه، مؤكدًا أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الامن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

كما جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

غرف عمليات لطوارئ العيد بالقليوبية

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).