علماء «لعلهم يفقهون» يرددون تكبيرات العيد على الهواء «فيديو»

ردد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، والشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ ياسر سطوحي تكبيرات العيد على الهواء خلال تقديمهم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يعرض عبر شاشة «dmc».

تكبيرات العيد

وقال علماء «لعلهم يفقهون»: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

الدعاء عبادة عظيمة

وبعد الانتهاء من تكبيرات العيد، قال الشيخ ياسر سطوحي، إن الدعاء عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل من عباده ويرضاها منهم ويحب إلحاحهم فيه، لأنه سبحانه وتعالى يحبهم ويريد أن يكرمهم ويعطيهم.

نحن في يوم الدعاء

وأضاف: «ونحن في يوم الدعاء، فللدعاء أوقات يستجيب الله عز وجل فيها من عباده ويستجاب للعباد فيها من الله، ومن هذه المواسم وهذه الأوقات والأيام، هذا اليوم المبارك الذي نحن فيه، وهذه الدقائق التي نعيشها».

وأشار، إلى أن الدعاء أكرم شيء على الله وأحب شيء إلى الله جل وعلا، لأن العبد يظهر فيه ذله وافتقارك وحاجتك إلى الله، لافتًا إلى أن رب العالمين يقول يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لافتًا إلى أن العبد يجب أن يظهر لله عجزه وضعفه وفقره وحاجته إليه، لأنه سبحانه وتعالى سيستيجب له، لأنه أعلم بأحوال وحاجات عباده.