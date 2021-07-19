داعية يقدم نصيحة لمن لم تدركهم وقفة يوم عرفات «فيديو»

نصح الشيخ أحمد تميم المراغي، الذين لم يدركهم فضل وأجر وقفة يوم عرفات، بالإكثار من الذكر والدعاء في هذا اليوم والابتهال إلى الله، موضحًا أن أفضل الأيام هو يوم عرفة، وأفضل الدعاء فيه هو: «لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»، مشددًا على أن هذا إعلان بالتوحيد لله سبحانه وتعالى.

ترديد الأذكار والأدعية في يوم عرفات

وأضاف «المراغي»، في لقاء مع برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين: «كنت أسمع والدي رحمة الله عليه، وهو يردد هذه الآية أذكار الصباح، وهو يهمس بدعاء خافت بعد هذه الآية، فسألته عن ذلك، فقال له إن الشهادة عند الله وديعة»، مشددًا على أن يوم عرفات هو يوم ذكر ودعاء.

قصة أحد الطائفين في يوم عرفة

وتابع أنه في القول المأثور أن أحد الطائفين لبيت الله الحرام كان يطوف وأمسك بـ7 أحجار في يده، وقال لها: «اشهدوا عني عند ربي أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ثم راح في النوم، ورأى في الحلم أن القيامة قامت وذهبت الملائكة به إلى النار، فجاء حجر من الحجارة سد باب النار، فذهبوا به إلى العرش الإلهي، فقال الله: «عبد شهدت لك الأحجار فلن تضيع حقك، فكيف أضيع حقك وأنا شاهد بشهادتك!»

صيغة تكبيرات العيد بعد انتهاء يوم عرفات

وفي سياق منفصل، يبدأ عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء يوم عرفة والوقوف على جبل عرفات، حيث قالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث يمكن أن تكون جماعة أو فرادى سواء بالبيوت أو المساجد، إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(الروم:30)، مضيفة أنه يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر وصلاة وغير ذلك من العبادات؛ استنادا لحديث: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».