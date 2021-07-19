«الخدمات البيطرية» للمواطنين: اذبحوا الأضاحي في المجازر تجنبا للغرامات

قال ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تستعد منذ أكثر من شهر لعيد الأضحى، ويوجد 460 مجزرًا حكوميًا استعدوا لاستقبال المواطنين والأضاحي في عيد الأضحى، والمحافظات كلها أصدرت قرارات بفتح المجازر مجانا دون رسوم، معربًا عن أمله في أن يلجأ المواطنون إلى المجازر حتى لا تُطبق عليهم الغرامات التي تصل لـ10 آلاف جنيه.

حملات تفتيشية

وأضاف «شريف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن هناك حملات تفتيشية تجريها مديريات وزارة البيئة، والتنمية المحلية، والمحافظات، وتحرير محاضر للمخالفين لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون ضدهم.

أطباء للتأكد من الأضاحي

ولفت مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنهم يتأكدون من سلامة وجودة اللحوم الموجودة في الأسواق طوال العام، وفي عيد الأضحى يوجد أطباء موجودون في المجازر لفحص الأضاحي والذبائح، قبل ذبحها، وتم إلغاء إجازاتهم في عيد الأضحى للتأكد من الأضاحي المقدمة للمواطنين.

الاحتفال بعيد الأضحى

وفي سياق منفصل، يبدأ عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء يوم عرفة والوقوف على جبل عرفات، وقالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث يمكن أن تكون جماعة أو فرادى سواء بالبيوت أو المساجد، إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(الروم:30)، مضيفة أنه يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر وصلاة وغير ذلك من العبادات؛ استنادا لحديث: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».