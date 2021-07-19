خطوات تنظيم وتجهيز ثلاجة المنزل استعدادا لتخزين لحوم الأضاحي

ساعات قليلة تفصلنا عن أهم شعائر عيد الأضحى المبارك، وهي ذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، واقتداءً بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، الأمر الذي يجعل ربات المنازل على قدم وساق استعدادًا لاستقباله من حيث الاستعدادات الخاصة بعملية ذبح الأضحية وتجهيز المطبخ لاستقبال اللحوم الآتية من الذبيحة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض النصائح الخاصة بترتيب الثلاجة وتنظيمها لحفظ لحوم الأضاحي قبل حلول أول أيام العيد، وفقًا لموقع Homify على النحو التالي:

نصائح تنظيم وتجهيز الثلاجة لحفظ لحوم الأضحية

- افصل الكهرباء عن الثلاجة تمامًا للتأكد من تحقيق عامل الأمان، بعد ذلك قم بتفريغ محتويات الثلاجة على منضدة مستقلة بعيدة عن مساحة الحركة الخاصة بالتنظيف.

- افرز الطعام وتخلص من الطعام التالف منه ووضعه في أكياس مغلقة داخل سلة المهملات.

- فصل الأرفف التي يمكن فكها وتركيبها بسهولة لغسلها منفردة، وذلك عن طريق نقعها في البانيو أو في حوض كبير مع بعض من الخل وملح الطعام.

- بعد ذلك يتم البدء في التنظيف باستخدام المواد الطبيعية وتجنب المواد الكيميائية الضارة على الطعام.

- يتم مراعاة تذويب قطع الثلج المتكومة في الأركان عن طريق المياه الدافئة والملح.

- في حال وجدت بقع شديدة الاتساخ في ثلاجتك يمكنك الاستعانة بمحلول بيكربونات الصوديوم، إذ يعتبر بيكربونات الصوديوم من المواد الطبيعية التي لا تؤثر على نكهة الطعام بعد وضعه في الثلاجة ولا تضره، بل تعمل على تنظيف الثلاجة بشكل فعال وسريع.

- ابدأ بعملية التنظيف من الأعلى إلى الأسفل، حتى نتجنب سقوط قطرات المياه غير النظيفة على الأماكن التي تم تنظيفها بالفعل.

- جفف الثلاجة بعد التنظيف باستخدام فوطة قطنية ثم نتركها ساعة أو ساعتين لتجف من الداخل تمامًا.

- بعد ذلك يتم رص مكونات الثلاجة بعناية من خلال تخصيص مكانًا في الفريزر للحوم بعيدًا عن الخضروات.